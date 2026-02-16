Infanzia audizione del viceministro Bellucci martedì 17 febbraio
Il viceministro del lavoro, Maria Teresa Bellucci, parteciperà martedì 17 febbraio a un’audizione in Parlamento per discutere i dati sui minori affidati ai servizi sociali. La seduta si terrà nell’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, dove si analizzerà il rapporto sui minorenni e neomaggiorenni in carico ai servizi sociali, con particolare attenzione agli affidamenti familiari e alle strutture residenziali. La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza vuole approfondire la situazione attuale e le sfide che affrontano i giovani coinvolti.
ROMA – Martedì 17 febbraio, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolgerà l’audizione del viceministro del lavoro, Maria Teresa Bellucci (foto), sul “Rapporto sui minorenni e neomaggiorenni in carico ai servizi sociali, in affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali attraverso i dati Sioss, relativo all’anno 2024”. L’appuntamento, come informa una breve nota della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13. Al 31 dicembre 2024 risultano 345.083 minorenni in carico ai servizi sociali professionali (ossia che ricevono assistenza o interventi da parte dei servizi sociali). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Copasir, audizione del ministro Urso martedì 17 febbraio
Il Copasir ha convocato il ministro Adolfo Urso per un’audizione martedì 17 febbraio alle 14, nel suo ufficio a Palazzo San Macuto.
Almanacco | Martedì 17 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Il 17 febbraio, giorno in cui il calendario segna il 48° giorno dell’anno, si ricorda un evento importante: il naufragio della nave Titanic nel 1912, che provocò la morte di oltre 1.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Infanzia. Lorenzin in audizione: Rafforzare servizi neuropsichiatria infantileCosì il ministro della Salute è intervenuto oggi in audizione presso la commissione parlamentare sull'Infanzia e l'Adolescenza sui 'bambini fuori famiglia'. Stiamo stressando molto questo tema anche ... quotidianosanita.it
Allontanamenti di minori, Commissione Infanzia avvia ciclo di audizioniLa Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, presieduta dal Michela Vittoria Brambilla, ha avviato da oggi un breve ciclo di audizioni sul tema presupposti e modalità dell'allontanamen ... ansa.it
La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolge l'audizione di Maria Cinque - @UniLUMSA, Daniela Barni - @UniBergamo, Fabio Valerini, avvocato cassazionista. Segui la diretta: bit.ly/Infanzia030226 #OpenCamera x.com
È scomparsa Maria Rita Parsi. Psicologa e psicoterapeuta di altissimo profilo. In prima fila per i diritti dell' infanzia. Pochi giorni fa l' abbiamo audita in #commissioneperiferie della #CameraDeiDeputati. Una audizione che mi ha colpito molto, per lo spessore c - facebook.com facebook