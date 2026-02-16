Il viceministro del lavoro, Maria Teresa Bellucci, parteciperà martedì 17 febbraio a un’audizione in Parlamento per discutere i dati sui minori affidati ai servizi sociali. La seduta si terrà nell’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, dove si analizzerà il rapporto sui minorenni e neomaggiorenni in carico ai servizi sociali, con particolare attenzione agli affidamenti familiari e alle strutture residenziali. La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza vuole approfondire la situazione attuale e le sfide che affrontano i giovani coinvolti.

ROMA – Martedì 17 febbraio, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolgerà l’audizione del viceministro del lavoro, Maria Teresa Bellucci (foto), sul “Rapporto sui minorenni e neomaggiorenni in carico ai servizi sociali, in affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali attraverso i dati Sioss, relativo all’anno 2024”. L’appuntamento, come informa una breve nota della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13. Al 31 dicembre 2024 risultano 345.083 minorenni in carico ai servizi sociali professionali (ossia che ricevono assistenza o interventi da parte dei servizi sociali). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Infanzia, audizione del viceministro Bellucci martedì 17 febbraio

Il Copasir ha convocato il ministro Adolfo Urso per un’audizione martedì 17 febbraio alle 14, nel suo ufficio a Palazzo San Macuto.

Il 17 febbraio, giorno in cui il calendario segna il 48° giorno dell’anno, si ricorda un evento importante: il naufragio della nave Titanic nel 1912, che provocò la morte di oltre 1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.