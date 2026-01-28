Politiche sociali Schifani conferma Tata come garante delle persone con disabilità

Renato Schifani ha ufficialmente confermato Carmela Tata come garante delle persone con disabilità. Dopo aver completato la valutazione, il presidente della Regione Sicilia ha firmato il decreto di nomina, confermando il suo ruolo di autorità garante.

L'incarico durerà per i prossimi cinque anni. Firmato il decreto dopo la valutazione delle candidature Carmela Tata è stata confermata nel ruolo di Autorità garante della persona con disabilità. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ricopre ad interim anche l’incarico di assessore alla Famiglia, ha firmato il decreto di nomina al termine della procedura di valutazione dei titoli da parte della commissione incaricata di selezionare le candidature. Il mandato avrà una durata di cinque anni. Tata, originaria di Floridia, aveva già ricoperto lo stesso incarico a partire dal 2020, fino allo scorso 10 dicembre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato oltre 36 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima.

La Regione ha destinato oltre 36 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima, garantendo il pagamento del beneficio economico per novembre e dicembre 2025.

