In albergo con quasi un etto di hashish giovane in manette

Domenica mattina, un giovane di 19 anni di origini egiziane è stato arrestato dalla polizia in un albergo di Sampierdarena. Durante un controllo presso una struttura ricettiva di vico Imbriani, gli agenti hanno trovato quasi un etto di hashish, ritenuto destinato allo spaccio. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora in stato di fermo.

Insospettiti da un forte odore di stupefacente, gli agenti sono entrati nella camera da letto del giovane e lo hanno sorpreso con un panetto di sostanza marrone sul comodino Insospettiti da un forte odore di stupefacente, gli agenti sono entrati nella camera da letto del giovane e lo hanno sorpreso con un panetto di sostanza marrone sul comodino. Durante l'ispezione sono stati trovati anche frammenti di cannabis, già pronti per la vendita, nascosti all'interno di un pacchetto di sigarette e 410 euro nascosti nell'armadio. Portato in questura, è stato identificato e arrestato; la sostanza stupefacente rinvenuta è risultata positiva ai derivati della cannabis per un peso complessivo di 86 grammi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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