Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo 2 aprile | l’iniziativa #iopensoinblu per gli studenti

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo. In vista di questa ricorrenza, il Gruppo SAI promuove l’iniziativa #iopensoinblu, rivolta agli studenti e alla comunità scolastica, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’inclusione delle persone autistiche. Un’occasione per sensibilizzare e promuovere un ambiente scolastico più aperto e rispettoso.

In vista del 2 aprile 2026, data in cui si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, il Gruppo nazionale Sportelli Autismo Italia (SAI) promuove l'iniziativa #iopensoinblu, rivolta all'intera comunità scolastica. Il filo conduttore dell'edizione di quest'anno è il concetto di intrecci: intrecci di colori, suoni, gesti, sguardi e pensieri, come spazio simbolico in cui le diversità si incontrano, si riconoscono e si influenzano reciprocamente. Un invito a riconoscere la complessità delle relazioni e a costruire contesti inclusivi, capaci di generare bellezza nella convivenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

