Il Policlinico San Pietro aderisce alla Giornata Mondiale del Rene 2026 con screening gratuiti per valutare la salute dei reni

Il Policlinico San Pietro partecipa alla Giornata Mondiale del Rene 2026 offrendo screening gratuiti per valutare la salute dei reni. Il Servizio di Dialisi e Nefrologia del policlinico organizza esami diagnostici senza costi aggiuntivi, rivolti ai cittadini interessati. L'iniziativa si svolge in una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla cura di questa importante funzione dell’organismo.

La Giornata Mondiale del Rene diventa occasione per promuovere controlli e prevenzione delle malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali Questa giornata, durante la quale in tutto il mondo vengono organizzate iniziative rivolte ai cittadini, rappresenta, quindi, un’importante occasione per: – favorire la diagnosi precoce delle patologie che possono compromettere la funzione dei reni. La malattia renale cronica è una condizione spesso silenziosa nelle fasi iniziali: può progredire per anni senza sintomi evidenti, fino a compromettere in modo significativo la funzione dei reni. Fattori di rischio come ipertensione arteriosa, diabete, obesità, familiarità e malattie cardiovascolari aumentano la probabilità di svilupparla. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Giornata mondiale del rene: a marzo tre giorni di controlli gratuiti nel novareseI medici e gli infermieri dell'ospedale di Borgomanero saranno presenti, con la Croce rossa, a Oleggio, Arona e Borgomanero.

Presentata la settimana mondiale del glaucoma, screening gratuiti anche a MessinaLa salute degli occhi passa, molto spesso, dalla prevenzione e da una diagnosi fatta al momento giusto: è stata presentata questa mattina, nella sede...

