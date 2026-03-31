Giornata mondiale dell’autismo il MIM alle scuole | il 2 aprile iniziative per inclusione e consapevolezza

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In questa occasione, il Ministero dell’Istruzione ha organizzato iniziative nelle scuole per promuovere azioni di inclusione e sensibilizzazione. Numerose scuole hanno programmato attività dedicate a studenti e insegnanti, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza sulla condizione e favorire un ambiente più accogliente.

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In occasione della ricorrenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota indirizzata alle istituzioni scolastiche, richiamando il valore educativo e sociale dell’iniziativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, 2 aprile: l’iniziativa #iopensoinblu per gli studentiIn vista del 2 aprile 2026, data in cui si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, il Gruppo nazionale Sportelli Autismo... Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: giovedì 2 aprile convegno a CasertaIn occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, giovedì 2 aprile alle ore 10, presso la sede di Confindustria Caserta in via... Tutti gli aggiornamenti su Giornata mondiale Temi più discussi: IL 2 APRILE SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO. L'IMPEGNO DELL'UONPIA; Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo: la conferenza stampa; Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo: una mostra alla Giudea sui temi dell’inclusione e della sostenibilità – Comune di Fondi; Bra partecipa alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Giornata mondiale autismo: anche Milano s'illumina di bluIn occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo il quartiere milanese intorno alla Stazione Centrale si tinge di blu, il colore scelto dall’Onu per sensibilizzare l'opinione pub ... corriere.it Campobasso celebra la Giornata dell’Autismo: una comunità in dialogo tra arte, musica e inclusioneCAMPOBASSO - Una giornata dedicata all’ascolto, alla creatività e alla consapevolezza. Il 2 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale ... molisenetwork.net CATANIA, IN PIAZZA VICERÉ “MUVIMOV”: IL MOVIMENTO DIVENTA INCLUSIONE PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO CATANIA – In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, l’ASP di Catania promuove “MUVIMOV - facebook.com facebook In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo l’associazione Modelli si Nasce Onlus organizza "Don’t stop Me Now 2026" una sfilata di ragazzi autistici che si terrà al PalaTiziano il 2/04 alle 19 Info ow.ly/fFhO50Yy0TE #WorldAut x.com