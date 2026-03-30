Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo | giovedì 2 aprile convegno a Caserta

Giovedì 2 aprile si è svolto a Caserta un convegno dedicato alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di associazioni, che hanno discusso di tematiche legate alla diagnosi, all’assistenza e ai diritti delle persone con autismo. La giornata si è concentrata sulla sensibilizzazione e sulla diffusione di informazioni aggiornate sulla condizione.

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, giovedì 2 aprile alle ore 10, presso la sede di Confindustria Caserta in via Roma, si terrà il convegno “Ripensiamo l’autismo, l’impegno del territorio”, promosso da Confindustria Caserta in collaborazione con la Cooperativa sociale L’Arte dell’Incontro. L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni e della comunità produttiva sull’importanza di promuovere inclusione e consapevolezza rispetto all’autismo, favorendo un dialogo attivo tra imprese, enti pubblici e mondo del terzo settore. I lavori saranno moderati da Felice Casucci della Fondazione Gerardino Romano e aperti dal presidente di Confindustria Caserta, Luigi Della Gatta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: giovedì 2 aprile convegno a Caserta Articoli correlati Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria... Una selezione di notizie su Giornata Mondiale della Temi più discussi: Bra partecipa alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo; Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: a Pisa il programma di iniziative promosse dall’ASL; Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo: una mostra alla Giudea sui temi dell’inclusione e della sostenibilità – Comune di Fondi; Cnr in campo per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. 'GioChiAAmo insieme': alla Bassani immagini come parole per celebrare la Giornata della Consapevolezza sull'AutismoSarà dedicato alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, il nuovo appuntamento con L'ora del racconto, mercoledì 1 aprile 2026 alle 17:00, alla biblioteca comunale Bassani (Via G. Gro ... cronacacomune.it Bellaria celebra la Giornata della Consapevolezza sull’AutismoNella serata di giovedì 2 aprile, a celebrazione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, la residenza comunale di Bellaria, in piazza del ... chiamamicitta.it Oggi è la Giornata Mondiale della lotta contro l’endometriosi, istituita per sensibilizzare su questa patologia. - facebook.com facebook