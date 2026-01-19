Open Day del Percorso Nascita dell’Asst Papa Giovanni XXIII il secondo incontro venerdì 27 febbraio

L’Asst Papa Giovanni XXIII organizza il secondo Open Day del Percorso Nascita, in programma venerdì 27 febbraio a Bergamo. Dopo il successo del primo evento, l’iniziativa offre alle famiglie l’opportunità di conoscere i servizi dedicati alla maternità e alla nascita. L’incontro permette di approfondire le modalità di assistenza offerte dall’ospedale e di confrontarsi con il personale specializzato, in un contesto di informazione e accoglienza.

Bergamo. Dopo il successo del primo Open Day tenutosi lo scorso 10 ottobre, l’ Asst Papa Giovanni XXIII propone per venerdì 27 febbraio un secondo incontro di presentazione del Percorso Nascita, pensato per offrire alle famiglie un’occasione unica per conosce da vicino l’ampia gamma di servizi dedicati alla maternità offerti dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Un momento prezioso per incontrare i professionisti che ogni giorno accolgono mamme, papà e neonati con competenza, sensibilità ed esperienza, e per ricevere informazioni chiare e dirette sull’organizzazione del punto nascita dell’Ospedale di Bergamo e dei servizi consultoriali attivi a Borgo Palazzo e a Villa D’Almè.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Roberta Marchesi è il nuovo direttore delle Cure palliative, terapia del dolore e hospice dell’Asst Papa Giovanni XXIII

Roberta Marchesi è stata nominata nuovo direttore delle Cure palliative, terapia del dolore e hospice dell’Asst Papa Giovanni XXIII. La sua nomina riconosce le competenze professionali di alto livello nel settore. Il direttore generale Francesco Locati ha evidenziato come questa scelta rappresenti un passo importante per rafforzare l’offerta assistenziale dell’azienda sanitaria.

L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo supera «l’esame» di maturità digitale

L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ottenuto un importante riconoscimento nel campo dell’innovazione digitale, superando con successo la certificazione Himss Emram dal livello 2 al livello 4. Questo risultato evidenzia l’impegno dell’ospedale nel migliorare i servizi digitali e l’efficienza delle pratiche cliniche, contribuendo a un’assistenza sanitaria più moderna e sicura.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Open Day del Percorso Nascita dell’Asst Papa Giovanni XXIII, il secondo incontro venerdì 27 febbraio - L’appuntamento rientra nel progetto "Con voi fin dall’inizio", un programma di incontri e iniziative di comunicazione promosso dall’Asst Papa Giovanni XXIII per accompagnare le famiglie in uno dei mom ... bergamonews.it