Asst Papa Giovanni | elettrocardiogrammi nelle Case di Comunità

A partire da lunedì 26 gennaio, l’Asst Papa Giovanni ha introdotto la possibilità di eseguire elettrocardiogrammi (ECG) direttamente nelle Case di Comunità. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso ai controlli cardiovascolari di primo livello, riducendo la necessità di spostamenti verso l’ospedale e migliorando la prevenzione precoce. Un servizio che rappresenta un passo importante per la qualità dell’assistenza sul territorio.

LA NOVITÀ. Da lunedì 26 gennaio ha avviato l’esecuzione degli elettrocardiogrammi (ECG) direttamente nelle Case di Comunità, evitando ai pazienti la necessità di recarsi in ospedale per un esame di primo livello fondamentale per la prevenzione cardiovascolare. L’elettrocardiogramma è un esame semplice e veloce che registra l’attività elettrica del cuore, consentendo di valutarne ritmo e funzionalità. Portarlo nelle Case di Comunità significa facilitare i controlli periodici, ridurre gli spostamenti e rendere l’assistenza più accessibile, soprattutto per chi è in terapia farmacologica o necessita di monitoraggi regolari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Medicina di prossimità, il Papa Giovanni effettuerà elettrocardiogrammi nelle Case di Comunità

Pnrr, l'Asst Papa Giovanni supera l'esame di maturità digitale

