Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. In questa occasione, la Asl di Latina ha organizzato diverse attività presso le sedi della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Le iniziative coinvolgono bambini e famiglie nelle città di Latina e Formia, con l’obiettivo di sensibilizzare sull'autismo e promuovere l'inclusione.

Nelle giornate del 1 e 2 aprile la Asl di Latina ha organizzato incontri e laboratori nelle sedi della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della provincia Si celebra il 2 aprile la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo e per l'occasione la Asl di Latina ha organizzato una serie di attività nelle sedi della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Alcune iniziative, per questioni organizzative, si svolgeranno già a partire dalla giornata di domani, 1 aprile. La partecipazione è sempre libera e senza prenotazione. Mercoledì 1 aprile al Centro di Priverno si terranno i laboratori creativi “Farfalle di carta”, “Uova di Pasqua”, “Impronte di colore” e percorsi psicomotori all'aperto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo: da Latina a Formia le attività in programma per i bambini

Articoli correlati

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: all'UCI Cinemas di Torino proiezioni autism friendly, le dateLe iniziative si svolgono presso UCI Cinemas Torino Lingotto e Moncalieri, con l’obiettivo di offrire un’esperienza cinematografica accessibile anche...

Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo: la conferenza stampa; Giovedì 2 aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo; Bra partecipa alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo; 2 aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: le iniziative.

ASL Foggia, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: il 2 aprile 2026 iniziative per legalità, inclusione e futuroC’è un filo profondo che unisce la legalità all’autismo: il diritto di ogni persona a essere accolta, valorizzata e accompagnata nella crescita. È da questa consapevolezza che nasce l’impegno di ASL F ... manfredonianews.it

Regione Basilicata - Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, come ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti sui dir facebook

#2aprile Giornata Mondiale della consapevolezza dell'Autismo. @FondAutismo x.com