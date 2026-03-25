Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Il 2 aprile si terrà “In Aut-Door”, una camminata comunitaria organizzata dal Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’Asst Lecco e dal Cai, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. L’evento è aperto a famiglie e volontari e mira a sensibilizzare sulla condizione attraverso un percorso all’aperto.

Il 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’Asst Lecco e il Cai promuovono “In Aut-Door”, una camminata comunitaria aperta e rivolta a famiglie, volontari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo Articoli correlati Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, 2 aprile: l’iniziativa #iopensoinblu per gli studentiIn vista del 2 aprile 2026, data in cui si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, il Gruppo nazionale Sportelli Autismo... Contenuti utili per approfondire Una camminata insieme per la Giornata... Temi più discussi: Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo; L’ASL BI organizza un incontro per preparare la prima edizione della Giornata dei camminatori; I piccoli cambiamenti quotidiani che possono allungare la vita: sonno, dieta e attività fisica; Costa Rica. Dove l’acqua torna a scorrere. Camminata, cultura e street food: a Caselle una giornata per stare beneA Caselle Torinese torna la Festa dei Camminatori e lo fa con un programma che mette insieme salute, socialità e valorizzazione del territorio. Domenica 29 marzo 2026 la città ospiterà la VI edizione ... giornalelavoce.it Solidarietà in cammino: a Vejano la prima edizione di Camminiamo insieme per ElenaL’evento nasce con l’obiettivo di unire la comunità in un gesto di solidarietà, promuovendo allo stesso tempo benessere e inclusione ... lagone.it Venerdì 27 marzo sarà una giornata di mobilitazioni indette da diverse sigle sindacali tra cui Al Cobas, Sisa e Fnsi - facebook.com facebook Giornata internazionale della #donna L'Alto Commissario @BarhamSalih "Questa giornata non dovrebbe essere solo di commemorazione. Il rispetto per le donne non può essere stagionale. Che questa non sia solo giornata di riconoscimento ma un impegno x.com