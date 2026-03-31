Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha deciso di annullare la celebrazione della II Giornata Mondiale dei Bambini, stabilita in passato con l’approvazione del Papa. La decisione è stata presa dopo una riflessione approfondita e in accordo con il Pontefice, senza indicare ulteriori motivazioni ufficiali. La giornata, prevista in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, non si svolgerà quest’anno.

Una nota in merito alla cancellazione della Giornata Mondiale dei Bambini, precisa che“tutte le iniziative rivolte alla cura pastorale dei bambini potranno essere celebrate, a discrezione degli Ordinari, a livello diocesano o parrocchiale”. In particolare con il coinvolgimento delle famiglie,“il luogo naturale della crescita umana e spirituale di ogni bambino”. Istituita a novembre 2024 con un prolisso chirografo di papa Francesco, dopo poco più di un anno il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini viene soppresso con un chirografo ben più sintetico di Leone XIV.Il Dicastero“prosegue nell’impegno di promuovere la cura pastorale della famiglia in tutte le sue componenti”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giornata Mondiale dei Bambini, annullata la celebrazione istituita da Bergoglio

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