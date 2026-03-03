Giornata mondiale dell' obesità | a Ferrara colpito l' 11% degli adulti e il 26,5% dei bambini

Il 4 marzo si celebra la giornata mondiale dell’obesità, con un focus su Ferrara, dove l’11% degli adulti e il 26,5% dei bambini risultano colpiti da questa condizione. In questa occasione, l’ospedale e le autorità locali si impegnano in iniziative dedicate alla prevenzione e alla cura dell’obesità, coinvolgendo la comunità e i servizi sanitari della zona.

In occasione della giornata mondiale dell’obesità, mercoledì 4, l’ospedale e il territorio si schierano per la prevenzione e la cura. I servizi delle Aziende sanitarie ferraresi operano in forma integrata per affrontare l’eccesso di peso corporeo, condizione che coinvolge l'11% della popolazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Giornata mondiale dell'obesità: colloqui gratuiti e consulenze nelle cliniche ravennatiI numeri parlano chiaro: sono oltre 800 milioni le persone con obesità e si stima che questo sia un fenomeno in crescita. Leggi anche: Giornata mondiale dell'obesità: il Cnr pisano coinvolto nella guida per la prevenzione tra i giovani Una selezione di notizie su Giornata mondiale Temi più discussi: Giornata Mondiale dell’Obesità – 4 marzo 2026; Mercoledì 4 marzo la Giornata mondiale contro l’obesità; Giornata mondiale dell’obesità, Amici Obesi: Accendiamo la luce (blu) sulla malattia cronica; Giornata mondiale dell'obesità: colloqui gratuiti e consulenze nelle cliniche ravennati. Giornata mondiale dell’obesità, a Piacenza il 4 marzo porte aperte all’ambulatorio Nutrizione clinicL’eccesso di peso è una patologia importante, che colpisce una buona parte della popolazione sia in età adulta che infantile, mettendo a rischio la ... piacenzasera.it Giornata dell'obesità, il 4 marzo i palazzi si colorano di bluIn occasione della Giornata mondiale dell'obesità, che ricorre il 4 marzo, l'associazione Amici Obesi ha chiesto alle principali Istituzioni nazionali e regionali di accendere e colorare di blu le pro ... ansa.it https://www.padrepio.tv/css-screening-gratuiti-nella-giornata-mondiale-delludito-just-today-2-marzo-2026/ - facebook.com facebook