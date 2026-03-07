Giornata dei diritti delle donne Dalle mostre alle passeggiate

In tutta la provincia si svolgono numerosi eventi per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Tra mostre e passeggiate, il calendario include diverse iniziative che coinvolgono varie località. Le attività sono state organizzate per ricordare questa ricorrenza attraverso incontri pubblici e momenti di sensibilizzazione. La giornata si svolge con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere l’attenzione verso i diritti femminili.

GROSSETO Un calendario diffuso di appuntamenti in tutta la provincia per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Le iniziative, coordinate dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia insieme alle commissioni comunali del territorio, proseguono oggi con numerosi eventi tra cultura, sport, riflessione e momenti di socialità. Spiccano le iniziative culturali a Follonica e Massa Marittima. Alla Pinacoteca civica di Follonica alle 17 viene inaugurata la mostra fotografica "I corpi delle donne come campi di battaglia" della fotoreporter Cinzia Canneri, progetto vincitore del World Press Photo 2025 che racconta la violenza sessuale come arma di guerra in Eritrea, Etiopia e Sudan.