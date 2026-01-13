Dalle scuole alle Rsa e agli hospice | gli studenti leggono per gli anziani in cura

Il progetto Letture in Hospice, avviato a Pisa, coinvolge studenti che leggono ad anziani in cura nelle strutture di Rsa e hospice. Nato dall’iniziativa del professor Franco Mosca e della professoressa Rosanna Prato, rappresenta un esempio di volontariato dedicato al benessere delle persone in condizioni di fragilità. Questa attività continua a consolidarsi nel tempo, offrendo un momento di condivisione e conforto tra giovani e anziani.

Pisa, 13 gennaio 2026 – Prosegue e si rinnova il progetto Letture in Hospice, nato dall’incontro tra il professor Franco Mosca e la professoressa Rosanna Prato e diventato negli anni una delle esperienze di volontariato più significative nel panorama cittadino. Avviata nel 2013, l’iniziativa continua a vivere grazie all’impegno degli studenti delle scuole superiori di Pisa e al sostegno delle associazioni AsteroIdeA e Cure Palliative Pisa “Il Mandorlo” ONLUS. Un progetto che, nel tempo, ha saputo crescere e allargarsi, coinvolgendo sempre più realtà del territorio. Accanto a Letture in Hospice, da quest’anno prende infatti il via anche Letture in RSA, ampliando l’orizzonte dell’iniziativa e rafforzandone il valore educativo e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

