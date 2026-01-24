Donna di Treviso trovata morta a Bolton | arrestato un sospetto

Una donna di 45 anni, originaria di Roncade, è stata trovata deceduta a Bolton. La polizia ha arrestato un sospetto in relazione al suo decesso. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine locali, che continuano a monitorare la situazione.

La vittima è una donna di 45 anni, originaria di Roncade. Una donna italiana di 45 anni, G.De L., originaria di Roncade, in provincia di Treviso, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Bolton, nel nord dell'Inghilterra. Il tragico ritrovamento risale a lunedì 19 gennaio. La notizia è stata diffusa dalla BBC, che ha ricostruito alcuni aspetti della vita della donna, sottolineando come ogni anno tornasse in Italia per far visita alla madre. Fermato un uomo con l'accusa di omicidio. Le autorità britanniche hanno fermato un uomo ritenuto responsabile della morte della donna.

