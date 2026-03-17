L'ambasciata americana a Baghdad è stata colpita oggi, in un episodio che ha attirato l'attenzione. Nel frattempo, Israele prosegue con le operazioni militari contro le posizioni di Hezbollah. La situazione rimane tesa, con azioni militari che si susseguono nella regione. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni immediati. La giornata si conclude con queste notizie principali.

I principali fatti della giornata, in breve: Israele continua nell'attacco contro le roccaforti di Hezbollah. Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono di arrivare a una soluzione politica del conflitto. L'ambasciata americana a Bagdad è stata colpita da un drone. L'Iran continua a colpire gli Emirati Arabi. Molti paesi asiatici iniziano a razionare il carburante. Israele continua nell'attacco contro le roccaforti di Hezbollah. Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono di arrivare a una soluzione politica del conflitto. La guerra di Israele contro Hezbollah va avanti e le azioni militari si intensificano nel Libano meridionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ambasciata americana a Baghdad è stata colpita

Articoli correlati

L’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata colpitaL’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi: almeno uno ha centrato la sede diplomatica, provocando...

Colpita l’ambasciata Usa a BaghdadUn attacco di droni ha preso di mira l’ambasciata USA a Baghdad all’alba di sabato, ha detto un alto funzionario della sicurezza irachena.

Medio Oriente, l'ambasciata Usa a Baghdad attaccata con drone: le esplosioni nella notte

Approfondimenti e contenuti su L'ambasciata americana a Baghdad è...

Temi più discussi: Media, 4 razzi prendono di mira l'ambasciata Usa a Baghdad; Iraq, colpita ambasciata Usa a Baghdad da miliziani filoiraniani: il video dell'incendio e del fumo; Attacco all'Iran, missile colpisce eliporto dell'ambasciata Usa a Baghdad: il fumo e le fiamme; Colpita l'ambasciata Usa a Baghdad da miliziani filoiraniani: le immagini dell'incendio.

Attacco all’ambasciata USA a Baghdad: drone intercettato, esplosione dopo raid con razziNuova escalation di violenza a Baghdad, dove l’ambasciata degli Stati Uniti è stata presa di mira da un attacco combinato con droni e razzi. Durante il raid, almeno un drone ... ilmessaggero.it

Baghdad sotto attacco: colpita l’ambasciata Usa con droni e razziLa missione diplomatica americana in Iraq presa di mira da milizie filo?iraniane, ma non ci sono conferme ufficiali di attacchi diretti a Teheran. quibrescia.it

MEDIO ORIENTE | Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Idf, ondata di attacchi a Teheran e a Beirut. Colpiti obiettivi terroristici e infrastrutture di Hezbollah #ANSA x.com

L’ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi. Macron convoca per oggi un nuovo consiglio di difesa sulla situazione in Medio Oriente - facebook.com facebook