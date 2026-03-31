Durante il Gran Premio del Giappone, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. Un commento di Giorgio Piola ha menzionato un aspetto positivo di Antonelli, mentre ha segnalato che la McLaren suscita timori e presenta un problema di sicurezza. La gara si è conclusa con la vittoria del giovane pilota, che ha conquistato punti importanti nel campionato.

La straordinaria seconda vittoria consecutiva di Andrea Kimi Antonelli al GP del Giappone, la competizione interna con George Russell, il possibile cameback della McLaren e la crisi nera che sta attraversando in questo momento la Red Bull sono stati gli argomenti al centro dell’analisi di Giorgio Piola, intervenuto sul canale YouTube di OA Sport per commentare la gara del Sol Levante insieme a Biagio Maglienti stuzzicato dalle domande di Luca Preti. In primis il commentatore ha lodato l’atteggiamento del giovanissimo pilota di casa Mercedes, apparso umile ed onesto fin dalle prime dichiarazioni con team e media: “ Kimi ha ammesso subito che durante la pausa dovrà allenarsi tanto per le partenze, ha rischiato di rovinare tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giorgio Piola: “Mi è piaciuto un aspetto di Antonelli. La McLaren fa paura e c’è un problema di sicurezza”

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