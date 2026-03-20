Giorgio Piola analizza le difficoltà della McLaren in questo avvio di stagione

Giorgio Piola torna sul canale YouTube di OA Sport per analizzare le sfide della McLaren in questa prima parte di stagione di Formula 1. L’esperto ha esaminato le modifiche apportate alla vettura e le difficoltà incontrate dal team, campione del mondo in carica, con il nuovo regolamento rivoluzionato. La sua analisi si concentra sui cambiamenti tecnici e sulle problematiche emerse finora.

Nuovo appuntamento con Giorgio Piola sul canale Youtube di OA Sport. L’esperto di F1 è andato a raccontare le modifiche (e le difficoltà) della McLaren campione del mondo in carica in questo inizio di annata con il regolamento rivoluzionato. Le differenze rispetto alla passata stagione: “La più grossa variabile che c’è stata nelle monoposto rispetto al 2025 è stata la riduzione del passo di 20 centimetri, una riduzione notevole e una riduzione del peso. Sino alla passata stagione, è ovvio che tutti avevano le dimensioni del passo utilizzate al massimo, perché tutta la vettura era un effetto suolo praticamente tra i due assi e oltre l’asse... 🔗 Leggi su Oasport.it

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