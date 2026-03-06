La McLaren fa subito paura | Piastri davanti ad Antonelli in FP2 a Melbourne Arretra la Ferrari

Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2026, Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo, superando Antonelli. La McLaren si è dimostrata subito competitiva, mentre la Ferrari ha registrato una prestazione inferiore rispetto ad altre scuderie. La sessione ha visto le vetture scendere in pista per testare le monoposto in vista delle qualifiche e della gara.

Si è appena conclusa con la miglior prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale di Formula Uno. Rispetto alla FP1 c'è stato un netto passo avanti dei top team motorizzati Mercedes, con il padrone di casa australiano della McLaren che ha piazzato la zampata nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1'19"729. Il 24enne nativo di Melbourne è stato il più veloce nel time-attack sul circuito cittadino dell'Albert Park, rifilando 214 millesimi alla Mercedes W17 di Kimi Antonelli.