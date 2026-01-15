Giorgia Fumo | A teatro e in ufficio serve il coraggio di parlare in pubblico

Giorgia Fumo, ex ingegnera, ha scelto di abbandonare la carriera tecnica per dedicarsi alla stand-up comedy, una decisione presa nel luglio 2023. La sua esperienza dimostra come il coraggio di parlare in pubblico possa portare a nuovi percorsi professionali e personali. Con un approccio semplice e diretto, Fumo evidenzia l'importanza di affrontare le sfide comunicative sia a teatro che in ufficio.

Nel luglio del 2023 ha lasciato il lavoro da ingegnera per dedicarsi interamente alla stand-up comedy. Una scelta bizzarra per alcuni, coraggiosa per altri. Una scelta che si è rivelata vincente, perché Giorgia Fumo è diventata in poco tempo una delle voci più originali e taglienti del panorama italiano. Dopo aver collezionato sold out in giro per l’Italia con ‘Vita Bassa’, questa sera, la comica romana arriva al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo diretto da Enrico Zacchero Out Of Office. Cosa ci dobbiamo aspettare dal suo ritorno sotto le Torri? "Non c’è modo migliore di iniziare il 2026. Sono molto felice che il nuovo tour parta da qui, perché il pubblico bolognese è sempre carico e accogliente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

