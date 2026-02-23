Sul palco le sfide e le assurdità della vita da ufficio | Giorgia Fumo al teatro Orione con Out of Office

"Out Of Office" è il nuovo spettacolo di Giorgia Fumo, nel quale l’attrice romana ci guida in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita da ufficio, analizzando come il mondo del lavoro sia radicalmente mutato negli ultimi quindici anni. Con il suo stile tagliente e ironico, Giorgia usa i suoi tredici anni in ufficio per raccontare un mondo del lavoro fatto di presentazioni PowerPoint e burnout, fogli Excel e figure che si vantano di “lavorare con le persone”, storie strappalacrime su LinkedIn e risse per l’aria condizionata. Lo spettacolo giovedì 30 aprile, alle ore 21, arriva al teatro Orione di Palermo grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Out of Office: Giorgia Fumo racconta la vera vita d’ufficio

Leggi anche: “Out of Office”: Giorgia Fumo sbarca al Teatro Manzoni per travolgerci a colpi di risate!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Springsteen sfida Trump sul palco: un aspirante re; My Green Sports: le nuove sfide per l’impiantistica sportiva nei convegni di Federcalcio Servizi e LND Impianti; Il muro trasparente, sfida sentimentale a colpi di racchetta; Atalanta va in scena con il Napoli, primo atto sul palco di serie A.

Sanremo 2026, le schede dei 10 cantanti della categoria Big all’esordio sul palco dell’AristonArtisti già affermati, ma che per la prima volta gareggiano con un loro inedito. Dal rap al pop, dall’indie al rock, i debutti raccontano le nuove traiettorie ... ilsecoloxix.it

GIORGIA FUMO PORTA IL NUOVO SPETTACOLO OUT OF OFFICE IN SICILIA AD APRILE. (redazione) L'attrice e comica romana Giorgia Fumo si prepara a sbarcare in Sicilia con il suo nuovo progetto teatrale intitolato Out Of Office. Le tappe previste nell'isol - facebook.com facebook