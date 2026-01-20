Esce da casa e scompare nel nulla | ore di ansia per Enzo

Enzo Smiraglia, 38 anni, è scomparso da Melito nella giornata di ieri, generando preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità stanno conducendo le ricerche, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni o sul suo eventuale luogo di presenza. La comunità resta in attesa di notizie, sperando in un esito positivo.

Esce di casa e scompare nel nulla, ricerche disperate in Italia: “Aiutateci a trovarlo”Da ieri pomeriggio, Andrew Speranza, 25 anni di Lentini, è scomparso senza lasciare tracce.

