Gioco responsabile Bordignon Forum Famiglie Impedire pubblicità dell’azzardo chiediamo convocazione ad AGCOM

Il Consiglio di AGCOM ha approvato, il 25 marzo, un nuovo atto di indirizzo dedicato alle comunicazioni sul gioco responsabile. Questa decisione riguarda le modalità di pubblicità e promozione dell’azzardo e fa seguito a richieste di enti e associazioni che chiedono di impedire la diffusione di annunci pubblicitari legati al gioco d’azzardo. La questione riguarda la regolamentazione delle comunicazioni in questo settore.

“Il Consiglio di AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha approvato, nella seduta del 25 marzo, il nuovo atto di indirizzo sulle comunicazioni in materia di gioco responsabile. Nei prossimi giorni dovrebbe diffondere le cosiddette ‘Linee guida sulla pubblicità del gioco responsabile’. AGCOM informa che ‘dalla prossima settimana gli operatori del settore del gioco pubblico potranno partecipare alla consultazione di 30 giorni proprio sulla questione della pubblicità del gioco responsabile’. Stupisce molto negativamente questo riferimento che lascia intendere che la consultazione sarà rivolta solamente alle società che fanno profitti sull’azzardo”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gioco responsabile. Bordignon (Forum Famiglie) “Impedire pubblicità dell’azzardo, chiediamo convocazione ad AGCOM” Articoli correlati Il gioco d'azzardo divora la Brianza, a rischio anche i più piccoli: "Fondamentale aiutare le famiglie"La denuncia arriva dall'ultimo report analizzato in Consiglio regionale dove una consigliera ha fatto una proposta per prevenire la ludopatia C’è un... Peter Gomez a Padova per parlare di economia criminale e gioco d’azzardo nella quarta edizione del Festival Cambio GiocoDal 9 al 13 marzo Padova ospita la quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana dedicata alla prevenzione delle dipendenze comportamentali e del... Una raccolta di contenuti su Forum Famiglie Gioco d’azzardo: Bordignon (Forum), riconoscere ruolo della famiglia come primo presidio di cura e prevenzioneNon è accettabile che le ferite dell’azzardo debbano essere curate prima di tutto dalle famiglie e poi dal terzo settore e dagli enti locali, attraverso i propri servizi sociali. Mentre lo Stato e ... agensir.it Social: Bordignon (Forum famiglie), urgente tutelare i minori dall’abuso dei dispositivi digitaliIl Forum delle associazioni familiari è fortemente preoccupato per l’abuso nell’utilizzo dei device e per l’accesso indiscriminato ai social network da parte dei più piccoli. Il disegno di legge che ... agensir.it