Arezzo, 31 marzo 2026 – Dichiarazione di Francesco Romizi, capogruppo di Arezzo2020AVS Giardini del Porcinai “ Più di un milione di euro e quattro anni per una riapertura sbagliata e non con interventi da ultimare". «Dopo oltre quattro anni di lavori e più di un milione di euro di risorse pubbliche, i Giardini del Porcinai r iaprono alla città con un’assenza che pesa: la fontana con la Chimera, simbolo identitario di quel luogo, è ancora ferma. È un segnale evidente di un intervento incompleto, che racconta più la fretta di inaugurare che la volontà di restituire davvero uno spazio pienamente funzionante ai cittadini. Ma il punto più grave è un altro: la scelta di installare panchine anti-clochard. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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