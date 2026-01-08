Quattro anni di chemioterapia ma il tumore non c’era | diagnosi sbagliata risarcimento da mezzo milione di euro

Una diagnosi errata ha portato una donna di 47 anni a sottoporsi a quattro anni di chemioterapia per un tumore inesistente. La Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliero universitaria pisana a risarcirla con oltre 470.000 euro, riconoscendo la responsabilità per un errore che ha causato un grave danno fisico e psicologico.

Pisa, 8 gennaio 2026 – Quattro anni di chemioterapia, ma il tumore non c’era. La Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) a risarcire una donna di 47 anni con oltre 470mila euro – cifra aumentata rispetto alla condanna precedente del tribunale di Pisa che era di 295mila euro – per colpa di una diagnosi sbagliata di tumore all’intestino che aveva spinto la paziente a curarsi con pesanti terapie antitumorali in realtà non necessarie. La notizia è stata raccontata stamani dal quotidiano Il Tirreno. La diagnosi del linfoma (che non c’era). La vicenda ha inizio nel 2006 quando la donna si rivolge all'ospedale di Volterra per un intervento ortopedico: gli esami della preospdalizzazione rivelano una difformità nella conta dei globuli bianchi e l'operazione viene rinviata con i referti trasmessi, appunto all'Aoup, che dopo una biopsia midollare e intestinale diagnostica un linfoma non Hodgkin indolente, tipo Malt, a prevalente localizzazione intestinale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro anni di chemioterapia, ma il tumore non c’era: diagnosi sbagliata, risarcimento da mezzo milione di euro Leggi anche: “È polmonite”, ma la diagnosi è sbagliata: muore a 15 anni. Maxi-risarcimento della clinica alla famiglia Leggi anche: Muore per un tumore al seno non riconosciuto dai medici, risarcimento da un milione di euro ai famigliari La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Un tumore al retto a 38 anni, eppure non mi sono mai sentita malata”; Enrica Bonaccorti a Domenica In: «Tumore al pancreas? Sono un po' vigliacca perché non penso al futuro. Renato Zero mi è molto vicino»; Gli cola il naso e ha mal di testa, pensa sia raffreddore ma era tumore al cervello: Kieran muore a 26 anni; Gli cola il naso, pensa sia raffreddore: a 26 anni scopre un tumore al cervello e muore prima di Natale. Quattro anni di chemioterapia, ma il tumore non c’era: diagnosi sbagliata, risarcimento da mezzo milione di euro - La Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup) al risarcim ... lanazione.it

Pisa, quattro anni di chemioterapia ma non aveva nessun tumore: clinica condannata a pagare 500 mila euro - Un linfoma intestinale inesistente, e all’ultimo stadio, e dopo la diagnosi, completamente errata, la paziente si era sottoposta a pesanti e lunghe terapie, poi rivelatesi del tutto inutili ... msn.com

Anni di chemioterapia ma il tumore non c’era: maxi risarcimento da oltre 460mila euro - La vicenda risale al 2006, quando alla donna, a seguito di accertamenti avviati a Volterra, viene diagnosticato un tumore all’intestino. pupia.tv

