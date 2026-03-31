Il cantautore italiano ha partecipato a un evento con i giocatori del Bologna, condividendo un momento di spettacolo e coinvolgimento con la squadra. Durante l'iniziativa, ha dichiarato di sentirsi parte del mondo rossoblù, sottolineando il suo entusiasmo nel condividere questa esperienza. L'evento si è svolto nella città di Bologna, attirando l'attenzione dei tifosi e dei media locali.

Bologna, 31 marzo 2026 – Gianni Morandi, grande cuore rossoblù. Il cantautore, che nei giorni scorsi ha scaldato i cuori dei bolognesi con la nuova canzone dedicata alla sua Monghidoro, ribadisce la sua ‘fede’ nel Bologna postando sul suo profilo Instagram un’esibizione canora di eccellente livello con alcuni dei giocatori rossoblù. Gianni Morandi, grande cuore rossoblù “ Pobega, Orsolini e De Silvestri che cantano ‘ C’era un ragazzo.’ – scrive Gianni –. E, per un attimo, mi sento anche io un calciatore del Bologna". Gianni Morandi Gianni Morandi e la sua fede rossoblù. Gianni non ha mai mancato di far sentire il proprio sostegno ai rossoblù, sia nei momenti belli che in quelli dove le difficoltà si sono fatte maggiormente sentire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi, che show canoro assieme ai giocatori del Bologna: “Mi sento anche io calciatore rossoblù”

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