È in arrivo nelle librerie e sui negozi online un nuovo studio storico scritto da Andrea Pacilli, intitolato

E’ in uscita in libreria (e su tutti i negozi che vendono libri online) l’ultimo studio storico di Andrea Pacilli, dal titolo (Andrea Pacilli Editore, 2026, 202 pp., 15 euro). La storia di Giacometta Beccarini rapita dai Turchi e diventata Sultana, fra le principali tradizioni leggendarie del Sud Italia, come non l’avete mai ascoltata prima. Con lo studio presente Andrea Pacilli prova a fare una ricognizione esauriente e quanto possibile definitiva di tutto... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giacometta rapita dai Turchi. Verità e verosimile di una tradizione leggendaria pugliese

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