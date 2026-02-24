I narcos insanguinano il Messico a tre mesi dall’inizio dei Mondiali

L’omicidio del leader del cartello di Jalisco, avvenuto per mano delle forze speciali, ha scatenato un’ondata di violenza in Messico. I narcotrafficanti, desiderosi di riaffermare il controllo, hanno attaccato postazioni di polizia e civili nelle zone di Guadalajara e nelle aree limitrofe. Le esplosioni e gli scontri armati sono aumentati, creando un clima di paura tra la popolazione locale. La situazione rimane molto tesa a tre mesi dall’inizio dei Mondiali.

Dopo l'uccisione del leader del cartello di Jalisco da parte delle forze speciali, i trafficanti hanno seminato il terrore a Guadalajara e dintorni. Incendi e sparatorie: 58 morti nelle strade, stop ai voli da Usa e Canada. L'eliminazione di Nemesio Osegura Cervantes, meglio conosciuto come El Mencho, il più importante narcotrafficante messicano, ha gettato il paese nel caos. La caccia al cinquantanovenne boss della droga, fondatore e leader del Cartello di Jalisco Nueva Generación (Cjng), è andata avanti per settimane con una vasta operazione dell'esercito messicano, sostenuto anche dall'intelligence statunitense.

Mondiali 2026 a rischio sicurezza: caos in Messico e tensioni negli USA! Cosa sta succedendo a quattro mesi dall’inizio del torneoLe tensioni tra le autorità messicane e statunitensi si intensificano, causando preoccupazioni per la sicurezza dei Mondiali 2026.

Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in MessicoIl capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati.