Zinedine Zidane torna nel mondo del calcio assumendo il ruolo di allenatore della nazionale francese per i Mondiali del 2026. Dopo un periodo di pausa, il suo ritorno in panchina rappresenta un momento di grande interesse per il panorama calcistico internazionale, segnando un passaggio importante nella carriera del celebre ex calciatore e nell’evoluzione della squadra francese.

Il panorama del calcio internazionale si prepara a vivere uno dei passaggi di testimone più suggestivi e attesi degli ultimi decenni. Secondo le recenti indiscrezioni che circolano con forza negli ambienti sportivi francesi, il futuro della nazionale transalpina è ormai tracciato con precisione chirurgica. La federazione ha infatti avviato le procedure formali per consegnare le chiavi della squadra a Zinedine Zidande, l’uomo che più di ogni altro incarna il mito del calcio francese nel mondo. Non si tratta di un avvicendamento immediato, bensì di un piano strutturato che vedrà la luce soltanto al termine del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zidane torna in panchina: sarà il ct della Francia ai Mondiali 2026

Leggi anche: Zidane commissario tecnico della Francia, scelto l’erede di Deschamps: quando sarà in panchina

Leggi anche: Deschamps non sarà più il ct della Francia dopo i Mondiali: l’ultima in casa potrebbe essere stata contro l’Ucraina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Retroscena Zidane, svelato il segreto del successo al Real Madrid: "Ho lavorato su un solo aspetto... e alla fine ho vinto tutto" - L'icona madridista commenta il momento difficile dei blancos, dopo l'esonero di Xabi Alonso e il debutto da incubo in panchina di Arbeloa ... msn.com