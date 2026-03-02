Iran nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran | i video dei raid senza sosta

Oggi a Teheran si sono verificati nuovi attacchi contro i Pasdaran, con diversi video che mostrano raid continui nel centro della capitale. Questa è la terza giornata di un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele mirata all'Iran, e gli attacchi sembrano proseguire senza sosta nel cuore della città. La situazione si mantiene tesa e in movimento.

(Adnkronos) – Nuovo attacco su vasta scala oggi, lunedì 2 marzo, nel cuore di Teheran, nel terzo giorno dell'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato che "l'aeronautica militare israeliana, sotto la guida dell'intelligence israeliana, ha avviato un ulteriore ampio attacco contro obiettivi del regime terroristico iraniano". L'aggiornamento arriva dopo che i media iraniani avevano riferito di esplosioni udite nella capitale. Si tratta della sesta ondata di attacchi dall'inizio dell'operazione militare 'Ruggito del Leone', precisa Sky News. Decine i video postati sui social, dove si vedono raid continui di diversi minuti contro le posizioni dei Guardiani della Rivoluzione —altrowebinfo@adnkronos. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, ancora raid Usa e israeliani su Teheran: colpiti un ospedale e il quartier generale dei Pasdaran. Missili contro Gerusalemme e Tel Aviv. Trump: «Parlerò coi nuovi leader». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Attacco Iran, Larijani: Non negozieremo con gli Usa. Raid Israele in Libano: non esclusa invasione di terraSi allarga il fronte del conflitto dopo l'attacco di Whashington e Tel Aviv. Colonne di fumo dall’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha ... adnkronos.com

Attacco Usa-Israele all’Iran: nuovi raid su TeheranNuovi attacchi contro Teheran nella seconda giornata dell’operazione congiunta Usa-Israele in Iran. Colonne di fumo sono visibili a occhio nudo nella capitale iraniana. Secondo una fonte vicina alle o ... tg24.sky.it

Radio1 Rai. . #Iran Allarme dell’#AIEA su una possibile fuoriuscita di radiazioni dagli impianti nucleari iraniani, con gravi conseguenze. L’ambasciatore iraniano presso l’AIEA ha confermato che gli attacchi USA-Israele hanno preso di mira impianti nucleari. - facebook.com facebook

Il calcio resta in attesa, mentre Usa e Israele bombardano l'Iran. "Monitoriamo la situazione", dicono dalla Fifa. x.com