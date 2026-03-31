Durante una diretta del Grande Fratello VIP, si è verificato un acceso scontro tra Paola Caruso e Francesca Manzini. La Caruso ha rivolto parole dure alla Manzini, dicendo: “Mi fai venire un infarto”. L’alterco è proseguito anche nella mattinata successiva, con entrambe le concorrenti coinvolte in discussioni che hanno attirato l’attenzione degli altri coinquilini.

Dalla diretta del Grande Fratello VIP allo scontro del mattino, Paola Caruso attacca Francesca Manzini tra urla, accuse e tensioni sempre più forti nella Casa più spiata d'Italia La frattura nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai evidente e, dopo la puntata del 30 marzo, si trasforma in uno scontro aperto che coinvolge in prima linea Paola Caruso e Francesca Manzini. Durante la diretta condotta da Ilary Blasi, si torna a parlare dei richiami degli autori per i toni troppo accesi utilizzati dai concorrenti negli ultimi giorni. In questo contesto, Francesca Manzini e Raimondo Todaro indicano proprio Paola Caruso e Blu Barbara Preziosa come le principali responsabili degli eccessi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GFVip, caos nella Casa: Paola Caruso attacca Francesca Manzini “Mi fai venire un infarto”

Articoli correlati

GfVip, Francesca Manzini ammette: “Mi piace Raimondo Todaro”Al GFVIP c'è sempre qualche gossip: "Mi piace Raimondo, sarei falsa, una pazza se dicessi che non mi piace" afferma Francesca Manzini TraFrancesca...

Notte choc nella casa: Paola Caruso attacca Raimondo Todaro senza freniMomenti ad alta tensione nella casa del Grande Fratello VIP, dove una notte sopra le righe ha acceso polemiche e divisioni tra i concorrenti.

Tutto quello che riguarda su Paola Caruso

Temi più discussi: GF Vip: bacio tra due gieffini, Lucarelli esplode sul cachet e offese da censura; Caos al GF Vip, Paola Caruso perde il controllo a attacca Raimondo Todaro: Sei uno schifo di uomo!; Grande Fratello VIP 2026: cosa è successo nella quarta puntata; Chi è Wanda, mamma adottiva di Paola Caruso morta nel 2025| Ho sofferto per la sua malattia.

GFVip, caos nella Casa: Paola Caruso attacca Francesca Manzini Mi fai venire un infartoDalla diretta del Grande Fratello VIP allo scontro del mattino, Paola Caruso attacca Francesca Manzini tra urla, accuse e tensioni sempre più forti nella Casa più spiata d'Italia ... movieplayer.it

Putiferio al GF VIP, Paola Caruso furiosa con Todaro, tira in ballo sua figlia «Si deve vergognare», è caos totalePaola Caruso e Raimondo Todaro sono arrivati allo scontro, e che scontro! Nella casa del Grande Fratello Vio è esploso il caos. donnapop.it

“Hai finito di rompere i cog**” Paola Caruso ha perso di nuovo la pazienza al Grande Fratello Vip - facebook.com facebook

Il Grande Fratello Vip 2026 inizia col botto: le urla di Paola Caruso, l’ira di Alessandra Mussolini, le frecciate fra Antonella Elia e Adriana Volpe. I nominati della prima puntata x.com