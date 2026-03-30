Durante una recente puntata del Grande Fratello Vip, una concorrente ha dichiarato di provare interesse nei confronti di Raimondo Todaro. La partecipante ha affermato di essere attratta dal ballerino, dichiarando che sarebbe falsa nel negarlo. La notizia è stata riportata senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle reazioni degli altri concorrenti.

Al GFVIP c'è sempre qualche gossip: "Mi piace Raimondo, sarei falsa, una pazza se dicessi che non mi piace" afferma Francesca Manzini TraFrancesca Manzini e Raimondo Todaro c’è una vicinanza sospetta. Fin dai primi giorni nella Casa delGFVIPi due sono sempre stati inseparabili. Anche se inizialmente la comica ha negato la cotta per l’ex insegnante di Amici, oggi qualcosa sta cambiando. Infatti è stata proprio lei ad ammettere nel confessionaledi essersi invaghita di Raimondoma di dover mettere a tacere il suo interesse per Todaro, essendo il ballerino fidanzato. GFVIP, Francesca Manzini: “Abbiamo vinto la luna di miele, sono contenta.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - GfVip, Francesca Manzini ammette: “Mi piace Raimondo Todaro”

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