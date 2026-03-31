Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip si sono verificati diversi momenti di tensione, tra cui una lite tra i concorrenti Volpe e Mussolini. Durante la puntata sono state pronunciate frasi forti nei confronti di Adriana Volpe. Inoltre, il pubblico ha deciso di eliminare Giovanni Calvario, che non è riuscito a proseguire nel percorso nel reality.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip tra scontri durissimi, frasi shock contro Adriana Volpe e l'eliminazione di Giovanni Calvario. Intanto Ibiza Altea e Raimondo Todaro finiscono in isolamento. Ieri sera - lunedì 30 marzo - è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi. In attesa di capire se lo spostamento al lunedì porterà benefici in termini di ascolti, la serata ha regalato momenti intensi tra eliminazioni, scontri e nuove dinamiche. Il meno votato dal pubblico è stato Giovanni Calvario, che ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa. Nel frattempo, Ibiza Altea e Raimondo Todaro sono finiti al televoto e, come conseguenza, vivranno in isolamento in un monolocale con pochi comfort. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip quinta puntata: lite Volpe-Mussolini, Giovanni Calvario eliminato dal pubblico

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