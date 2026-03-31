Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra Paola Caruso e Raimondo Todaro. La concorrente ha rivolto all’altro concorrente un commento irriverente, dicendo

Nel corso della puntata di ieri, 30 marzo, al GF Vip i toni si sono alzati e Paola Caruso si è lasciata andare a esclamazioni furiose nei confronti di Raimondo Todaro. "Schifoso, sei uno schifo di uomo. Tua figlia si deve vergognare del padre che ha, che dice queste cose a una madre" ha detto la showgirl AlGF Vipsi creano sempre nuove dinamiche. Questa volta si tratta diuna lite fuori ondae i due soggetti in questione sonoPaola Caruso e Raimondo Todaro. La discussione che ha avuto luogo durante la pubblicità nellapuntata di ieri, 30 marzo, ha scatenato la furia della ex bonas diAvanti un altronei confronti dell’insegnante di Amici. La showgirl ha urlato contro il suo coinquilino: “Fai schifo, tua figlia si deve vergognare di avere un padre come te”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - GF Vip, Paola Caruso e Raimondo Todaro litigano fuori onda, lei: “Fai schifo”

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