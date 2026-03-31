Nella casa del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea ha pronunciato una frase considerata offensiva nei confronti di Antonella Elia. La dichiarazione ha suscitato molte reazioni sul web, portando a richieste di espulsione. Negli ultimi giorni, le tensioni tra i concorrenti sono aumentate, rendendo la situazione particolarmente discussa.

Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni stanno raggiungendo livelli sempre più alti e, nel giro di pochi giorni, Ibiza Altea è diventata una delle concorrenti più discusse. Tra scontri continui e parole sopra le righe, l’atmosfera si è fatta incandescente, fino a sfociare in una polemica che ha travolto anche il pubblico a casa, sempre più diviso e indignato. Ecco la frase orribile di Ibiza Altea contro Antonella Elia. Durante l’ultima puntata, è stata mostrata una clip di un acceso confronto tra Ibiza e Antonella Elia, nel quale la concorrente si è lasciata andare a un insulto che ha fatto discutere: « piccola nanetta ». Una frase che ha subito scatenato reazioni forti tra gli altri inquilini. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF VIP, Ibiza Altea dice una frase orrenda contro Antonella Elia, che squallore! Il web è in rivolta: espulsione in vista?

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