Dopo il caso che ha coinvolto Dario Cassini, si parla di squalifica dal Grande Fratello VIP anche per Ibiza Altea. La modella si è resa protagonista di un episodio piuttosto discutibile, avvenuto durante la notte. Il video ha iniziato a circolare sui social, alimentando dubbi e reazioni contrastanti tra i telespettatori. C’è chi chiede a gran voce l’espulsione della gieffina.arriverà!? La grave espressione di Dario al GF VIP 8 Grande Fratello VIP 2026: l’episodio avvenuto nella notte. Secondo quanto ricostruito, Ibiza Altea sarebbe rientrata in camera mentre gli altri concorrenti stavano dormendo. La stanza era al buio e la gieffina, visibilmente disorientata, si sarebbe mossa tra i letti cercando di orientarsi senza fare rumore. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP, chiesta l’espulsione anche per Ibiza Altea: squalifica in arrivo?

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