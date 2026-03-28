Gf Vip 2026 Antonella Elia e il pesante litigio a colazione con Ibiza Altea | Vergognati di parlare così di un' altra donna

Da torinotoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, un acceso scontro si è verificato a colazione tra Antonella Elia e Ibiza Altea. La discussione ha avuto inizio con un semplice saluto mattutino, ma si è rapidamente trasformata in un litigio, con l'attrice che ha pronunciato parole dure nei confronti della modella e influencer. La scena è stata segnalata come uno dei momenti più intensi della giornata nel programma.

È bastato un semplice "buongiorno" per scatenare la furia di Antonella Elia. La torinese nella casa del Grande Fratello Vip 2026 ha iniziato la giornata litigando pesantemente con la modella e influencer Ibiza Altea. La torinese aveva preso le difese di Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia che Ibiza Altea aveva definito rispettivamente "troppo aperta" e "una gatta morta". "Non la sopporto più. Lei è cattiva", ha detto Antonella Elia a colazione parlando con Alessandra Mussolini di quanto era avvenuto nei giorni precedenti. "Povera Blu, ma pensa a quello che fai tu", ha sostenuto, prima che arrivasse nella sala della colazione proprio Ibiza Altea. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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