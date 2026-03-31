Geotab e Hyundai collaborano per offrire integrazione telematica nativa senza hardware aggiuntivi

Una collaborazione tra due aziende nel settore della mobilità ha portato all'integrazione diretta della tecnologia telematica nei veicoli Hyundai, senza bisogno di componenti hardware esterni. Questa soluzione permette alle flotte di accedere a dati GPS ad alta risoluzione, informazioni sulla manutenzione e dettagli sui veicoli elettrici tramite il cloud. La partnership mira a migliorare la gestione e l’efficienza dei veicoli.

Accesso a GPS ad alta risoluzione, manutenzione proattiva e insight sui veicoli elettrici direttamente tramite il cloud per le flotte Hyundai . Roma – Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi, presenta la sua soluzione integrata per i veicoli Hyundai in tutta Europa. Grazie alla telematica integrata di serie nei modelli Hyundai supportati, i dati vengono trasmessi in modo fluido alla piattaforma MyGeotab, senza la necessità di installare alcun hardware aggiuntivo. Questo approccio offre un vantaggio economico significativo, eliminando i costi legati ai dispositivi aftermarket e alla loro installazione. La collaborazione consente alle flotte di gestire l’intero portfolio di veicoli Hyundai — inclusi quelli con motore a combustione interna (ICE) e i veicoli elettrici (EV) — all’interno di un unico ambiente unificato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Geotab e Hyundai collaborano per offrire integrazione telematica nativa, senza hardware aggiuntivi Articoli correlati Pala Fersini, il Comune di Fiumicino: “Interventi già previsti e senza costi aggiuntivi”Fiumicino, 4 febbraio 2026 – Il Comune di Fiumicino interviene sugli interventi in corso al palazzetto dello sport Pala Fersini, precisando che le... Leggi anche: Panetta: Ue debole senza integrazione