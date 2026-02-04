Pala Fersini il Comune di Fiumicino | Interventi già previsti e senza costi aggiuntivi

Il Comune di Fiumicino rassicura sulla situazione del Pala Fersini. Spiega che gli interventi in corso sono già previsti e non comportano costi aggiuntivi. La progettazione e le lavorazioni sono state pianificate da tempo, quindi non ci sono novità o sorprese. La speranza è che tutto possa finire senza intoppi e nel rispetto dei tempi stabiliti.

Fiumicino, 4 febbraio 2026 – Il Comune di Fiumicino interviene sugli interventi in corso al palazzetto dello sport Pala Fersini, precisando che le lavorazioni "erano già note e programmate dall'Amministrazione sin dalla fase progettuale". Secondo quanto riportato nel comunicato, gli adeguamenti necessari "per consentire l'omologazione dell'impianto anche per lo svolgimento di gare di calcio a 5 di Serie A maschile" erano stati inseriti "come variante al progetto già nel mese di luglio 2025, prima dell'inaugurazione della struttura". L'Amministrazione sottolinea inoltre che l'inaugurazione del Pala Fersini è avvenuta " nella piena consapevolezza " che alcune opere di dettaglio sul campo da gioco sarebbero state completate successivamente, con l'obiettivo di rendere la struttura idonea "anche alle categorie sportive superiori, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari".

