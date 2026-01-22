Panetta | Ue debole senza integrazione

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha evidenziato come l’assenza di un’effettiva integrazione europea indebolisca il sistema comunitario. Durante un intervento al Comitato esecutivo dell’ABI, ha sottolineato la solidità del settore bancario italiano, più resistente e redditizio nonostante le sfide economiche, mantenendo bassi i crediti deteriorati. Un’analisi che evidenzia l’importanza di rafforzare l’unione europea per garantire una stabilità più duratura.

0.30 Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, intervenendo ieri al Comitato esecutivo dell'ABI, ha lodato la solidità del settore bancario italiano, più redditizio e resiliente nonostante gli shock economici, senza aumento dei crediti deteriorati. L'economia globale,aggiunge Panetta,ha retto bene al ciclone Trump:"Per ora infatti il commercio è stato più furbo dei dazi e si è riallocato. Ma l'Unione europea resta debole di fronte alle tensioni internazionali, perché non c'è ancora una vera integrazione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

