Genova raggirano un’anziana e le portano via tre chili di monili d’oro giovani arrestati dai falchi della squadra mobile

Due giovani sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova con l’accusa di aver raggirato un’anziana e portato via circa tre chili di monili d’oro. I truffatori, che si trovavano in Liguria, avevano individuato una vittima e si erano avvicinati a lei per mettere in atto la truffa. L’intervento degli agenti ha impedito che la situazione peggiorasse.

I poliziotti della squadra mobile di Genova insieme ai colleghi di Alessandria, hanno arrestato due italiani di 38 e 32 anni in flagranza del reato di truffa aggravata e resistenza. Nei giorni scorsi, a seguito di attività investigativa, erano stati effettuati diversi servizi di monitoraggio degli indagati in città, dove era emerso che i due, a bordo di un veicolo a noleggio, avevano effettuato alcuni sopralluoghi soggiornando in un albergo del centro storico. I due sono arrivati ad Alessandria con la stessa auto, per poi dirigersi nel comune di Castellazzo Bormida nei pressi di un’abitazione dove il più giovane è entrato per poi uscire, alcuni secondi dopo, risalendo a bordo e allontanandosi a forte velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, raggirano un’anziana e le portano via tre chili di monili d’oro, giovani arrestati dai falchi della squadra mobile Articoli correlati Spaccio di droga, i Falchi della squadra mobile arrestano due personeI Falchi della squadra mobile hanno arrestato nei giorni scorsi due presunti spacciatori, "pizzicati" durante la consueta attività di prevenzione e... Monili in oro restituiti all’anziana vittima della truffa del “finto carabiniere”Questa mattina (25 febbraio) a Caiazzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Caserta...