De Rossi dopo Genoa Bologna | Ecco come sarà il Genoa con Baldanzi DeRossismo? Ecco cosa rispondo

Dopo la vittoria contro il Bologna, l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha commentato l’impatto di Baldanzi sulla squadra e ha risposto alle domande sulla sua filosofia di allenamento, definita “deRossismo”. In conferenza stampa, ha illustrato le strategie e i risultati ottenuti, offrendo uno sguardo chiaro e diretto sul percorso del team e sulle prospettive future, mantenendo un tono sobrio e professionale.

De Rossi show, incontenibile l’esultanza per la rimonta del Genoa. E nasce il neologismo: “Derossismo”Durante la partita tra Genoa e Bologna, Daniele De Rossi ha espresso grande entusiasmo per la rimonta dei rossoblù, passando da 0-2 a 3-2.

Conferenza stampa Cuesta pre Parma Genoa: «Loro con una identità chiara da quando c’è De Rossi, ecco cosa servirà domani»Domani si gioca il 21° turno di Serie A tra Parma e Genoa.

