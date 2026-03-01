La Juventus ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro la Roma. Il tecnico Spalletti dovrà fare a meno di quattro giocatori, i cui nomi non sono stati comunicati, per il match in programma all’Olimpico. La squadra si prepara ad affrontare un incontro importante, che si svolgerà nel contesto della stagione.

Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego» Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego» Zoff: «Di Gregorio è un buon portiere e non deve stare ad ascoltare le critiche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Convocati Juve verso la Roma: quattro assenze pesanti nella lista del tecnico Spalletti. I dettagli

Convocati Juve per la Roma: quattro assenze per il big match dell’Olimpico, la lista completa di SpallettiKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il...

Milik Juventus, il polacco tornerà tra i convocati dopo un anno e mezzo! Spalletti lo inserisce nella lista per la Roma: i dettagli e gli scenaridi Redazione JuventusNews24Milik Juventus, l’attaccante torna disponibile dopo 574 giorni di assenza: Spalletti lo chiama per la sfida contro i...

Tutti gli aggiornamenti su Convocati Juve

Temi più discussi: Juventus, i convocati per il Galatasaray: la decisione su Bremer e Yildiz; Convocati Spalletti per Juve-Galatasaray: la decisione su Yildiz e Bremer, ci sono Rizzo e Gil Puche; Juve, David potrebbe tornare tra i convocati con il Como; Juventus, i convocati per il Como: c'è David. Out Bremer, Milik, Holm, Vlahovic e Kalulu.

Convocati Juve in vista della partita contro la Roma: Spalletti ne perde quattro per il big match dell’Olimpico, i dettagliConvocati Juve in vista della partita contro la Roma: Spalletti ne perde quattro per il big match dell’Olimpico, i dettagli La Juventus arriva alla sfida dell’Olimpico con un carico di significato che ... calcionews24.com

Convocati Juve per la Roma: quattro assenze per il big match dell’Olimpico, la lista completa di SpallettiConvocati Juve per la Roma, la lista ufficiale diramata dal tecnico Spalletti rivela quattro assenze tra infortuni e squalifiche La Juventus si appresta a vivere una delle notti più significative di q ... juventusnews24.com

In vista del match tra Avellino e Juve Stabia, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’A - facebook.com facebook

Convocati Spalletti per #Juve-Galatasaray: la decisione su Yildiz e Bremer, ci sono Rizzo e Gil Puche x.com