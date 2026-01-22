' Ndrangheta confiscati beni per oltre 1 milione di euro ad un imprenditore calabrese | a Parma sigilli a 5 società

A Parma sono stati sequestrati beni per oltre un milione di euro a un imprenditore calabrese coinvolto nell’attività della 'Ndrangheta. Sono stati confiscati cinque società e vari patrimoni, tra cui immobili, rapporti finanziari e veicoli, nell’ambito di un’operazione che coinvolge anche altre località come Crotone, Reggio Emilia e Acerra. L’azione si inserisce in un’indagine volta a contrastare il crimine organizzato e il riciclaggio di patrimoni illeciti.

Sigilli e confisca a cinque società a Parma - due a Crotone, una a Reggio Emilia e una ad Acerra per un totale di undici, oltre ad undici immobili nel comune di Cutro, due rapporti finanziari e due veicoli.Un imprenditore 40enne, originario della provincia di Crotone, già coinvolto.🔗 Leggi su Parmatoday.it 'Ndrangheta, confiscati beni per olte 1 milione di euro ad un imprenditore calabrese: a Parma sigilli a 5 societàIl Tribunale di Bologna ha disposto la confisca di beni per oltre un milione di euro a un imprenditore calabrese di 40 anni, coinvolto nella maxi operazione "Grimilde".

