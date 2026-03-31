Gazzetta dello Sport | È il giorno della verità per Romelu Lukaku

Oggi si svolge un'udienza legale riguardante Romelu Lukaku, che si presenta nel contesto di un procedimento giudiziario. La data segna un momento cruciale nel processo, che coinvolge l'attaccante e le sue questioni legali. La vicenda si svolge davanti alle autorità competenti, con la presenza dei soggetti coinvolti e delle parti rappresentate legalmente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È il giorno della verità per Romelu Lukaku. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, tutto si deciderà al momento della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: chi sarà presente resterà dentro il progetto, chi non si presenterà finirà fuori rosa. Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport descrive un bivio netto, senza margini di interpretazione. La linea del Napoli è chiara e non prevede deroghe. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport sottolinea che l’unica strada per il belga è quella del confronto diretto con Conte e Manna, presentandosi regolarmente in sede e spiegando la propria posizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Gazzetta dello Sport: Napoli, Lukaku resta un caso: attesa e rischio esclusioneIl Napoli si prepara alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno con un interrogativo che continua a tenere banco: ci sarà Romelu Lukaku? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione ... napolipiu.com

Al momento il ritorno di Romelu #Lukaku domani a #Napoli non sembra in programma. L’attaccante è orientato a proseguire le cure (un’infiammazione e la presenza di liquido nel flessore dell’anca, vicino al tessuto cicatriziale) in Belgio questa settimana. Big x.com

In casa Napoli continua a tenere banco il caso relativo all'infortunio di Romelu Lukaku. La situazione non è del tutto chiara, ma alla ripresa degli allenamenti della squadra azzurra, arriverà la sentenza definitiva per il club di Aurelio De Laurentiis. - facebook.com facebook