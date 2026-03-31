Il commissario tecnico della nazionale italiana ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro la Bosnia, escluso Scalvini e inserito Cambiaso. La scelta di portare in panchina il giocatore della Juventus mira ad aumentare le possibilità offensive. Scamacca, invece, non parteciperà alla gara, anche se continuerà ad allenarsi con il gruppo.

Entro ieri sera a mezzanotte Bosnia e Italia hanno diffuso la lista con i numeri di maglia dei 23 giocatori che saranno utilizzabili per il match di stasera. Negli azzurri nessuna sorpresa clamorosa: Scamacca, infortunato a una coscia prima del raduno, ha provato a recuperare, ma non andrà neppure in panchina. È comunque rimasto in questi giorni vicino agli azzurri e stasera tiferà per i compagni. Niente panchina neppure per Scalvini, Caprile, Cambiaghi e Coppola. Rispetto a match contro l'Irlanda del Nord esce Scalvini ed entra Cambiaso. Al gruppo come spettatori sono aggregati anche Vicario e Di Lorenzo. Gattuso per la gara... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso, i convocati per Bosnia-Italia: fuori Scalvini, c'è Cambiaso. I motivi della scelta

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