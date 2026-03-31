Bosnia Italia Gattuso dirama la lista dei convocati | la scelta del CT sui giocatori dell’Inter!

Il commissario tecnico ha annunciato i giocatori chiamati per la partita di questa sera tra Bosnia e Italia. La lista comprende i nomi dei convocati, con una particolare attenzione ai giocatori dell’Inter. La selezione ufficiale è stata comunicata pochi istanti prima dell’inizio del match. La nazionale si prepara a scendere in campo con la rosa annunciata dal tecnico.

Inter News 24 Bosnia Italia, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera. Alle ore 20:45 la partita della verità, manca sempre meno al fischio d’inizio di Bosnia Italia, sfida che decreterà chi strapperà uno degli ultimi pass disponibili per il Mondiale 2026. Vincere per gli Azzurri è necessario e obbligatorio! Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha diramato la lista dei convocati per questa sera. Non figurano Elia Caprile, Giorgio Scalvini, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca. Presenti invece tutti e 5 i calciatori dell’Inter presenti in Azzurro. Bosnia-Italia: i convocati di Gennaro Gattuso!. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia, Gattuso dirama la lista dei convocati: la scelta del CT sui giocatori dell’Inter! Articoli correlati Convocati Italia per la Bosnia, la lista ufficiale di Gattuso: questi i 5 che finiranno in tribuna, la scelta su Scamacca!Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il... Convocati Italia, le scelte del ct Gattuso per le sfide dei playoff. La lista ufficiale degli azzurridi Redazione JuventusNews24Convocati Italia, le scelte di mister Gennaro Gattuso per il playoff.