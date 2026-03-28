Il tecnico della nazionale italiana sta valutando diverse opzioni per la formazione titolare in vista della finale playoff contro la Bosnia. Tra i nomi in lizza c’è anche Pio Esposito, il quale potrebbe essere schierato dal primo minuto. La decisione finale sembra ancora in fase di definizione e si attende nelle prossime ore.

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© Calcionews24.com - Bosnia Italia: ‘pazza’ idea Pio Esposito titolare? Gattuso ci pensa, ha una forte tentazione per la formazione titolare. Cosa ha in mente!

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