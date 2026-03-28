Bosnia Italia | ‘pazza’ idea Pio Esposito titolare? Gattuso ci pensa ha una forte tentazione per la formazione titolare Cosa ha in mente!
Il tecnico della nazionale italiana sta valutando diverse opzioni per la formazione titolare in vista della finale playoff contro la Bosnia. Tra i nomi in lizza c’è anche Pio Esposito, il quale potrebbe essere schierato dal primo minuto. La decisione finale sembra ancora in fase di definizione e si attende nelle prossime ore.
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