Mea culpa Consar Serviva più coraggio

Antonio Valentini esprime il suo rammarico per la sconfitta al terzo set, riconoscendo che la responsabilità è esclusivamente del team. Con parole sincere, sottolinea come il risultato finale di 17-25 avrebbe potuto essere diverso, evidenziando la necessità di maggiore coraggio in alcune situazioni. Un commento che riflette la volontà di analizzare gli errori e di migliorare nelle prossime partite.

"Mi dispiace tantissimo per come è andato a finire il terzo set; la colpa è solo nostra". Antonio Valentini ha un solo, importante, rammarico, cioè il 17-25 finale. Il tecnico della Consar ha incassato con stile l’inaspettato 0-3 casalingo contro Macerata, rendendo peraltro merito al valore dei marchigiani, diventati la bestia nera dei giallorossi dopo il ko 3-2 dell’andata. "Per quanto riguarda il primo e secondo invece, devo ammettere che c’è stato molto merito dei nostri avversari, che hanno giocato una buonissima partita. Purtroppo ci siamo ‘incartati’ alla fine del secondo parziale nel quale eravamo comunque riusciti ad esprimere una pallavolo molto performante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

